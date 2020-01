Economia Brasil termina 2019 com rombo de US$ 50,7 bi nas contas externas Resultado representa 2,76% do Produto Interno Bruto; investimentos no País cobriram o déficit e somaram 4,27% do PIB

As contas externas do Brasil fecharam 2019 com rombo de US$ 50,76 bilhões, o pior resultado desde 2015, quando houve déficit de US$ 54,47 bilhões. Os números foram divulgados nesta segunda-feira, 27, pelo Banco Central (BC). O resultado das transações correntes, um dos principais dados sobre o setor externo do País, é formado pela balança comercial (comércio de pro...