Economia Brasil terá uma das maiores inflações do mundo em 2021, prevê OCDE Alta dos preços no Brasil está projetada em 7,2%

O Brasil pode registrar a 3ª maior taxa de inflação do mundo em 2021, perdendo apenas para a Argentina e a Turquia. A projeção é da OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento), que estima uma alta de 7,2% do índice de preços no Brasil. A OCDE projetou a inflação de 12 países avançados e de 7 economias emergentes para 2021. Nesta relação, apenas a Arge...