Economia Brasil tem recorde com 41,4% dos trabalhadores na informalidade Segundo dados do IBGE, 38,8 milhões de brasileiros trabalhavam sem carteira assinada ou por conta própria no trimestre encerrado em setembro

O Brasil alcançou uma taxa de informalidade de 41,4% no mercado de trabalho no trimestre até setembro, patamar recorde da série histórica, iniciada no ano de 2015. São 38,806 milhões de trabalhadores atuando na informalidade, o maior contingente já visto nessa situação, segundo os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), apurada p...