Economia Brasil tem 5 milhões de pessoas superendividadas, diz Banco Central Levantamento ainda está em fase de finalização, mas já abrange um universo de 83 milhões de tomadores de empréstimo

Segundo levantamento, ainda em finalização, do BC (Banco Central), há 5 milhões de pessoas superendividadas em um universo de 83 milhões de tomadores de empréstimo (6% do total). De acordo com apresentação feita por técnicos do BC em evento do Cejusc, em Brasília (31.out), e em simpósio da Comissão de Valores Mobiliários e da OCDE (Organização para a Cooperação e Dese...