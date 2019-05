Economia Brasil tem 300 startups do agronegócio Empresas trabalham para agregar tecnologia ao setor, mas sofrem com falta de estrutura

As agritechs, como foram batizadas as startups de tecnologia para o agronegócio, já formam um grupo de cerca de 300 companhias no País, que investem cerca de R$ 100 milhões ao ano e são capazes de oferecer ao produtor qualquer tipo de serviço. Mas a falta de conectividade nas fazendas e de integração dos dados gerados por diferentes dispositivos são desafios, segundo e...