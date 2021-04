Economia Brasil reduz perda para o mercado ilegal na pandemia Valor de perdas registradas por 15 setores industriais foi de R$ 197,2 bilhões

A pandemia também impactou os números do contrabando e da economia ilegal. As perdas do Brasil para o mercado ilegal registraram queda de 1,2% em 2020 na comparação com o ano anterior, ficando em R$ 287,9 bilhões, segundo levantamento do Fórum Nacional Contra a Pirataria e a Ilegalidade. O valor abrange as perdas registradas por 15 setores industriais (R$ 19...