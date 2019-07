Economia Brasil precisa evitar “armadilhas”, diz secretário americano Wilbur Ross afirmou que há interesse em um acordo futuro com o País e reiterou que há diferenças com as exigências feitas pela União Europeia

O secretário de comércio americano, Wilbur Ross, afirmou nesta terça-feira, dia 30, durante evento da Amcham (Câmara Americana de Comércio) que há diferenças entre as exigências para comércio com a União Europeia com quem o Mercosul fechou acordo recentemente e com os Estados Unidos. Ele deixou claro que há interesse dos EUA em estabelecer livre comércio com o Brasil, m...