Economia Brasil pode negociar insumos com a China

Há pouco a ser feito em relação aos preços de fertilizantes em si, já que se trata de um problema de oferta externa, explica Sílvio Farnese, diretor de Comercialização e Abastecimento do Ministério da Agricultura. Mesmo assim, ele disse ser possível uma negociação direta do governo brasileiro com a China para garantir o fornecimento dos insumos. A negociação pode ser ...