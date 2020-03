Economia Brasil pode liderar produção de soja no mundo Se as previsões se confirmarem, País assumirá pela primeira vez liderança global

Confirmadas as previsões atuais, o Brasil pode ocupar pela primeira vez a liderança mundial na produção de soja, ultrapassando os Estados Unidos. O 11º levantamento da safra mundial da oleaginosa do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA, na sigla em inglês) prevê que no território brasileiro serão colhidas 126 milhões de toneladas do grão na safra 2019/2...