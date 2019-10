Economia Brasil perdeu 316.680 empresas em 4 anos de saldos negativos, diz IBGE Número impacta no total de pessoas empregadas com carteira assinada

As empresas permaneceram fechando as portas no País. No ano de 2017, 22.932 empreendimentos encerraram suas atividades. Em quatro anos de saldos negativos consecutivos, o Brasil já perdeu 316.680 empresas. Os dados são do levantamento Demografia das Empresas e Empreendedorismo 2017, divulgados nesta quinta-feira, 17, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (...