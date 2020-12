Economia Brasil perde R$ 417 bi por ano com sonegação de impostos, diz estudo Levantamento do IBPT mostra que R$ 2,33 trilhões não são declarados

O Brasil deixa de arrecadar mais de R$ 417 bilhões por ano com impostos, devido às sonegações de empresas. Um levantamento feito pelo Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT) mostra que o faturamento não declarado pelas empresas é de R$ 2,33 trilhões por ano. As cifras foram calculadas com base nos autos de infrações emitidos pelos fiscos federal, estaduais e...