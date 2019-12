Economia Brasil pagará dívidas com ONU e banco do Brics até o fim deste ano País segue, porém, inadimplente com outros organismos internacionais, como a Agência Internacional de Desenvolvimento

O governo federal pagará dívidas de R$ 1,815 bilhão com a Organização das Nações Unidas (ONU) e com o banco dos Brics (grupo que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul) até o fim do ano. Por outro lado, deixará de honrar compromissos com o Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF), Corporação Interamericana de Investimentos (BID Invest), Fundo ...