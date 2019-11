Economia Brasil negocia acordo de livre-comércio com a China, diz Guedes Ministro da Economia defende ampliação da relação comercial com o país asiático, ainda que isso signifique uma redução do superávit

O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou nesta quarta, 13, que o Brasil conversou com a China sobre a possibilidade de estabelecimento de uma área de livre-comércio entre os países. Sem entrar em detalhes sobre o assunto, Guedes afirmou que o objetivo do Brasil é ampliar o governo com o país asiático, ainda que isso signifique uma redução do superávit comercial d...