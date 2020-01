Economia Brasil gera 644 mil empregos formais em 2019, melhor resultado em 6 anos Foi o segundo ano seguido de geração de vagas com carteira assinada, segundo dados do Caged, divulgados pelo Ministério da Economia

O mercado de trabalho brasileiro criou 644.079 empregos com carteira assinada em 2019, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgadas nesta sexta-feira, 24, pelo Ministério da Economia. Esse é a maior abertura de vagas formais no País desde 2013. O saldo de 2019 foi resultado de 16.197.094 admissões e 15.553.015 demissões ao lon...