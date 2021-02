Economia Brasil formaliza oferta na OMC de abertura à concorrência internacional nas licitações públicas A adesão no grupo está em linha com recomendações da OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico) –grupo de nações ao qual o Brasil quer fazer parte

O Brasil formalizou nesta quarta-feira (3) sua oferta de abertura à concorrência internacional nas licitações públicas aos 48 membros do acordo de compras governamentais da OMC (Organização Mundial do Comércio). Se finalizado, o acordo fará o Brasil acessar um mercado de US$ 1,7 trilhão em contratações públicas. A medida impulsionaria a compet...