Economia Brasil entra na ‘lista suja’ da OIT sobre leis trabalhistas País será examinado por suspeitas de violar as regras estabelecidas pela chamada Convenção 98

O Brasil entrou na manhã desta terça-feira (11) como prioridade de análise na “lista suja” da OIT (Organização Internacional do Trabalho). Ele será examinado por suspeitas de violar as regras estabelecidas pela chamada Convenção 98. O país já estava em uma lista preliminar de 40 países que poderiam ser questionados pelo Comitê de Aplicação de Padrões do órg...