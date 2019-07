Economia Brasil e Argentina buscam acordo de livre-comércio entre Mercosul e EUA Uma fonte do governo brasileiro confirmou ao Estado que há interesse mútuo de que a pauta avance

Os governos do Brasil e da Argentina querem aproveitar que o acordo com a União Europeia foi concluído para inaugurar conversas do Mercosul com os Estados Unidos sobre a formação de uma área de livre-comércio. O presidente da Argentina, Mauricio Macri, falou na quinta-feira, 4, publicamente sobre essa intenção. U...