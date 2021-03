Economia Brasil deixou de exportar US$ 56,2 bilhões em dez anos Encolhimento do comércio bilateral prejudica em especial a indústria, aponta levantamento da CNI; Argentina lidera retração comercial

A perda de espaço no comércio regional na última década fez o Brasil deixar de exportar US$ 56,2 bilhões para a América do Sul nos últimos dez anos. A conclusão consta em levantamento da Confederação Nacional da Indústria (CNI). As informações são da Agência Brasil.Segundo o estudo, a participação do Brasil nas importações dos demais países sul-americanos (exportações...