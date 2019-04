Economia Brasil cai para 27ª colocação entre os maiores exportadores, segundo relatório anual da OMC Dados mostram que comércio mundial cresceu abaixo do previsto e resultado é menor que o esperado

O Brasil caiu da 26ª posição para o 27º lugar entre os maiores exportadores do mundo, em 2018, segundo relatório anual divulgado hoje (2) pela Organização Mundial do Comércio (OMC). Entretanto, houve aumento de 10% nas vendas em comparação a 2017. No ano passado, as exportações chegaram a US$ 239,5 bilhões, com aumento de 9,6%. As importações cresceram 19,7% ao tot...