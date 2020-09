Economia Brasil atinge menor participação na produção industrial mundial desde 1990, diz CNI Para confederação, crise de 2014 a 2016 intensificou movimento histórico

A participação do Brasil na produção industrial mundial caiu de 1,24% em 2018, para 1,19% em 2019, menor patamar da série histórica iniciada em 1990, segundo estimativa da CNI (Confederação Nacional da Indústria). Com a nona queda seguida no indicador, o país passa a ocupar a 16ª posição em participação na produção mundial. Até 2014, o Brasil figurava entre os de...