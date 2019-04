Economia Brasil é premiado em campeonato de robótica nos EUA; goianos são finalistas Equipe Geartech Canaã (do Sesi de Goiânia) foi uma das seis finalistas no prêmio motivação

O Brasil foi reconhecido no principal campeonato mundial de robótica, encerrado no último sábado, em Houston, Texas, nos Estados Unidos. O País ficou em primeiro lugar nas categorias de design mecânico de robô e em segundo lugar em estratégia e inovação. Das dez equipes brasileiras que viajaram a Houston, cinco foram premiadas. Na First Robotics Competition ...