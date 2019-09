Economia Brasil é o quarto país que menos tributa pessoas de alta renda, diz pesquisa Estudo feito com 30 países mostra o País com a quarta menor carga tributária sobre os salários mais altos

Quem recebe altos salários no Brasil paga, em média, 32% menos impostos do que pessoas de alta renda em países que compõem o G-7 (grupo das nações mais industrializados do mundo, composto por Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido) e 31% menos que a média de pessoas nas mesmas condições na União Europeia. Os dados são da UHY International, r...