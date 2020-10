Economia Brasil é o país que mais expandiu gasto público em uma década País ostenta hoje o maior aparato estatal fora da Europa, muito superior ao de qualquer um dos principais emergentes com dados disponíveis

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Entre as principais economias do mundo, o Brasil contabilizou o maior aumento do gasto público no período que vai do final da década passada às vésperas da pandemia do novo coronavírus.De 2008, ano de crise financeira global, até 2019, a despesa conjunta de União, estados e municípios avan...