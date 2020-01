Economia Brasil é o 3º país em que pessoas passam mais tempo em aplicativos As informações são do principal relatório sobre o tema no mundo, da consultoria App Annie

As pessoas passaram 3 horas e 40 minutos, em média, utilizando aplicativos – também conhecidos como apps -- em 2019. O índice é 35% maior do que em 2017. As informações são do principal relatório sobre o tema no mundo, da consultoria App Annie. A edição de 2020 foi divulgada nesta quarta-feira (15). O Brasil ficou na 3ª colocação no ranking dos países em ter...