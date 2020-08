A Brasal Incorporações está com nove vagas de emprego abertas para diversas funções em uma de suas obras no Setor Marista, em Goiânia. As oportunidades são para carpinteiro, eletricista, encanador, auxiliar de almoxarifado, estagiário de segurança e para ajudante geral.

O engenheiro responsável pela construção, Farley Barbo Ribeiro, explica como é feita a seleção. “Nós recebemos os currículos, as entrevistas são feitas pelo mestre de obras, que faz uma pré-seleção e encaminha estes para o RH dar sequência na seleção e contratação”, ressalta ele. Atualmente 60 pessoas trabalham em diversas funções na obra do Reserva Parque Areião, que se encontra na fase de estrutura e obras brutas e já foi erguida até o equivalente ao 13º andar.

Interessados em uma das vagas que estão abertas podem entregar os currículos, das 7h às 17h, diretamente na portaria da obra do Reserva Parque Areião, na esquina da Alameda Coronel Joaquim de Bastos com a Alameda Coronel Antônio Jardim, no Setor Marista, de segunda a sexta-feira.