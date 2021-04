Economia BR-153 de Anápolis e Aliança do Tocantins é arrematada por R$ 320 milhões Depois de quase quatro anos da caducidade, trecho de Anápolis a Aliança do Tocantins será assumido e duplicado pelo Grupo Ecorodovias

A BR-153 de Anápolis (GO) a Aliança do Tocantins (TO) foi arrematada nesta quinta-feira (29) pelo Consórcio Eco 153, formado pelo Grupo EcoRodovias e pela GLPX. O lance vencedor foi de R$ 320 milhões como bônus de outorga pela concessão, que inclui no trecho as BRs 414 e 080 e tem duração de 35 anos, prorrogáveis por mais cinco anos. O leilão ocorreu quase quatro anos dep...