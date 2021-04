Economia BR-153 é arrematada pelo Consórcio Eco 153 Trecho de Anápolis a Aliança do Tocantins será administrado pelo Grupo EcoRodovias em parceria com GLP, que ofertaram outorga de R$320 milhões

A BR-153 no trecho de Anápolis (GO) a Aliança do Tocantins (TO) foi arrematada na tarde desta quinta-feira (29) pelo Consórcio Eco 153, formado pelo Grupo EcoRodovias com GLP. A companhia ofereceu outorga de R$320 milhões pela concessão, que inclui também no Estado goiano a BR-414 e 080, e tem duração de 35 anos. O leilão foi realizado no modelo híbrido, que me...