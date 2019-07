Economia Bovespa renova recorde Pregão vai a 104 mil pontos com a crença dos investidores de que é possível aprovar a Reforma da Previdência no plenário da Câmara antes do recesso parlamentar

O otimismo com o andamento da Reforma da Previdência se sobrepôs ao ambiente externo negativo e garantiu mais um dia de ganhos do Ibovespa. Afora uma pequena realização de lucros pela manhã de ontem, quando acompanhou as bolsas americanas, o Ibovespa passou o restante do dia em terreno positivo e encerrou os negócios em alta de 0,44%, aos 104.089,47 pontos, registrando nov...