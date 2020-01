Economia Bolsonaro volta a sugerir que governadores reduzam imposto estadual para reparar alta de combustível O presidente defende que o porcentual de ICMS cobrado dos combustíveis incida no preço da refinaria e não no valor médio dos postos e afirma que "No fim, quem paga o pato sou eu"

O presidente Jair Bolsonaro voltou a defender, nesta terça-feira, 7, que o porcentual de ICMS cobrado dos combustíveis incida no preço da refinaria e não no valor médio dos postos. Ele também criticou governadores por não apoiarem a ideia. "No fim, quem paga o pato sou eu", reclamou. Essa é uma das medidas que técnicos do governo estuda...