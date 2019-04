Economia Bolsonaro volta a criticar metodologia do IBGE para medir desemprego Para presidente, índice de desemprego ‘não mede a realidade’ e ‘engana’ a população

O presidente Jair Bolsonaro voltou a criticar nessa segunda-feira, 1°, a metodologia empregada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, para medir o desemprego no País. Em entrevista à RecordTV, o presidente afirmou que a forma de se verificar a desocupação no Brasil não corresponde à realidade. "Com todo respeito ao&nbs...