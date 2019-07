Economia Bolsonaro visitará Anápolis para assinar concessão da Ferrovia Norte-Sul Evento irá acontecer no dia 31 de julho, data do aniversário da cidade

De acordo com a assessoria de imprensa do Governo de Goiás, o presidente Jair Bolsonaro (PSL) estará em Anápolis no dia 31 de julho, data do aniversário de 112 anos da cidade, para assinar a concessão da Ferrovia Norte-Sul. Os detalhes da vinda do presidente para o Estado foram discutidos em audiência entre o governador Ronaldo Caiado e o ministro da Infraestrutura, T...