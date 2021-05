Economia Bolsonaro veta prazo para declaração do Imposto de Renda até 31 de julho Segundo o Palácio do Planalto, a proposta de prorrogação foi vetada por causar um desequilíbrio do fluxo de recursos

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) vetou nesta quarta-feira (5) o projeto de lei que prorrogava o prazo para entrega da declaração do Imposto de Renda até 31 de julho deste ano. Dessa forma, fica mantido o dia 31 de maio como a data-limite para prestar contas com a Receita Federal.Segundo o Palácio do Planalto, a proposta de prorrogação -a medida havia sido a...