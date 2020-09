Economia Bolsonaro veta perdão a dívidas de igrejas, atende a Guedes e desagrada bancada evangélica Presidente sanciona regra que anula algumas autuações da Receita e diz que enviará PEC para estabelecer alcance "adequado" para imunidade

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) atendeu à recomendação do ministro Paulo Guedes e vetou dispositivo que concedia anistia em tributos a serem pagos por igrejas no país, medida que poderia ter impacto de R$ 1 bilhão. O veto, que pode ser derrubado pelo Congresso, foi assinado na sexta-feira (11), data-limite para sanção da proposta, e será publicado no "Di...