Economia Bolsonaro usa humorista para não responder sobre PIB fraco e joga banana para jornalistas Ao lado de Carioca, que usava uma réplica da faixa presidencial, o presidente perguntou: 'O que é PIB?'; encenação foi transmitida ao vivo pelas redes sociais

Após resultado fraco do Produto Interno Bruto (PIB) em 2019, com crescimento de apenas 1,1% no ano, o presidente Jair Bolsonaro escalou um humorista para responder perguntas da imprensa sobre o ritmo da atividade econômica nesta quarta-feira, 4. O primeiro PIB de Bolsonaro é pior do que o último do ex-presidente Michel Temer. "PIB? O que é PIB? Pergunta para eles (...