Economia Bolsonaro sobre preço da carne: 'Daqui a um tempo acho que vai diminuir' Presidente comentou sobre aumento no valor do produto, que chegou ao segundo preço mais alto da história desde o Plano Real

O presidente da República, Jair Bolsonaro, afirmou acreditar que o preço da carne vai diminuir "daqui a um tempo". A declaração foi dada enquanto falava com turistas na entrada do Palácio da Alvorada, neste sábado, 30. Um dos turistas, que se identificou como pecuarista, agradeceu a Bolsonaro pelo preço da arroba do boi e afirmou que isso iria entrar para a hist...