Economia Bolsonaro se reúne com Onyx e evita comentar crise na pasta Ministro interrompeu férias depois de demissões em sua área e transferência para Economia do Programa de Parcerias de Investimento

O presidente Jair Bolsonaro encerrou uma entrevista coletiva na tarde de ontem, em frente ao Palácio da Alvorada, ao ser questionado sobre reunião que havia feito com o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni (DEM). “Já que deturpou a conversa, acabou a entrevista”, disse Bolsonaro a jornalistas. Bolsonaro confirmou que esteve com Onyx no Palácio da Alvorada, mas não de...