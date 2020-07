Economia Bolsonaro sanciona lei que libera corte salarial Presidente avisou sobre sanção do texto em rede social e não deu detalhes sobre possíveis vetos na lei

O presidente Jair Bolsonaro sancionou ontem a lei que permite a suspensão de contratos de trabalho e redução de salário e jornada. O presidente informou que sancionou o texto em sua conta do Twitter e não deu detalhes sobre possíveis vetos na lei, que ainda não foi publicada no Diário Oficial da União.A lei abre caminho para a prorrogação do programa, mas isso, porém, aind...