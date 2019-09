Economia Bolsonaro sanciona lei que define impostos sobre férias, 13º e hora extra em acordo trabalhista A mudança vem para acabar com uma prática que até o momento era comum entre as empresas e trabalhadores, de estabelecer todo o valor do acordo como indenização

O presidente Jair Bolsonaro sancionou na última sexta-feira (20), uma lei onde as empresas não poderão mais classificar como indenizatórios valores referentes a férias, 13º salário, além de hora extras combinadas em acordo. Com isso, esses valores devem ser tidos como remuneratórios, havendo pagamento de impostos. A mudança vem para acabar com uma prática que at...