Economia Bolsonaro sanciona lei do cadastro positivo para todos os consumidores Listagem é composta por bons pagadores e com informações sobre pagamentos em dia e empréstimos quitados

O presidente da República, Jair Bolsonaro, sancionou nesta segunda-feira, 8, sem vetos, o projeto que prevê a inclusão obrigatória de todos os consumidores (pessoas físicas e empresas) no cadastro positivo, composto por bons pagadores e com informações sobre pagamentos em dia e empréstimos quitados. Sem a medida, a inserção do nome nessa lista precisa de autoriza...