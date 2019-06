Economia Bolsonaro: reforma virou 'palavra mágica' e, se sair, investimentos virão De acordo com o presidente, se a reforma da Previdência for aprovada, o País vai retomar a confiança

O presidente da República, Jair Bolsonaro, afirmou hoje a jornalistas que "reforma" virou uma "palavra mágica" para os investidores. "(Em) todas as minhas andanças pelo mundo, parece que a palavra mágica passou a ser a reforma da Previdência. Tem muita gente querendo investir, gente de dentro do Brasil. Eu estive com os empresários há duas semanas em São Paulo, eles e...