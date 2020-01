Economia Bolsonaro reforça que não haverá taxação de energia solar O presidente disse que só será "taxado" quem tiver uma fazenda solar, que são pequenas usinas, e usar "meios físicos de terceiros"

O presidente Jair Bolsonaro voltou a afirmar nesta quarta-feira, 15, que não haverá "taxação" da energia solar e disse que manter o subsídio não recairá como cobrança ao resto da população. "Não, não, não, de jeito nenhum. Zero. Isso aí no meu entender é uma coisa muito mal explicada. Não tem taxação", disse Bolsonaro ao deixar reunião com o ministro de Min...