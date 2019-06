Economia Bolsonaro reforça que acordo entre Mercosul e UE está prestes a ser concluído De acordo com o presidente, falta 'uma coisinha ou outra' para o acordo ser finalizado

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta sexta-feira, 14, que o acordo comercial entre Mercosul e a União Europeia (UE) está prestes a sair e que agora falta apenas "uma coisinha ou outra", como chegar a entendimento com vinicultores e com o setor de laticínios. Ao falar sobre os países da região, Bolsonaro disse que há interesse do Brasil em buscar soluções pa...