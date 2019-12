Economia Bolsonaro reconhece preço alto do combustível no País

O presidente Jair Bolsonaro reconheceu ontem que o preço do combustível está “alto” no Brasil e afirmou que o governo está tentando reagir ao “quebrar monopólios”. “Estamos fazendo o possível para baratear o preço do combustível. Reconhecemos que está alto no Brasil.”O presidente voltou a afirmar que o preço do combustível está baixo na refinaria, mas cresce ao chegar...