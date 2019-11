Economia Bolsonaro reclama publicamente pelo Brasil ser o último País em aplicações do banco do Brics De acordo com dados da instituição, o Brasil teve US$ 1,4 bilhão em projetos aprovados enquanto a China recebeu US$ 3,8 bilhões

O Brasil fica na lanterna no destino dos desembolsos do Novo Banco de Desenvolvimento (NBD), o banco do Brics, que aplica principalmente em infraestrutura. Esse desequilíbrio gerou uma cobrança pública do presidente Jair Bolsonaro durante a cúpula do bloco, em Brasília. De acordo com dados da instituição, o Brasil teve US$ 1,4 bilhão em projetos a...