Economia Bolsonaro provoca críticas Atitudes do presidente com manifestantes desobedecem orientações dadas pelo Ministério da Saúde para conter avanço da pandemia no Brasil e são reprovadas até por aliados

A decisão do presidente Jair Bolsonaro de ir ao encontro dos manifestantes no ato pró-governo ontem contrariou sua equipe médica e foi reprovada até por aliados próximos. Em caráter reservado, eles criticaram a atitude de Bolsonaro, que cumprimentou apoiadores com as mãos e fez selfies com o rosto colado, atitudes contrárias às orientações dadas pelo Ministério da Saúde. Fon...