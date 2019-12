Economia Bolsonaro promulga lei que garante incentivo tributário no Minha Casa, Minha Vida Texto do projeto foi promulgado e publicado em edição extra do Diário Oficial da União que circulou nessa sexta-feira

O presidente Jair Bolsonaro promulgou projeto de lei que teve veto total rejeitado pelo Congresso Nacional e garante incentivos tributários no programa Minha Casa Minha Vida (MCMV). O texto do projeto foi promulgado e publicado em edição extra do Diário Oficial da União que circulou nessa sexta-feira. O veto ao projeto foi derrubado pelo Congresso no último dia ...