Economia Bolsonaro promete redução de imposto sobre diesel e para games Segundo o presidente, o ministro Paulo Guedes (Economia) concordou com a medida, que deve ser compensada com a retirada de subsídios

O presidente Jair Bolsonaro prometeu nesta terça-feira (13) a redução de impostos sobre o diesel, em um novo aceno para caminhoneiros. Segundo ele, o ministro Paulo Guedes (Economia) concordou com a medida, que deve ser compensada com a retirada de subsídios. "Nós pegamos uma isenção. Não vou entrar em detalhe aqui. E deixamos de dar uma isenção para tal setor. Com is...