Economia Bolsonaro pode recuar com horário de verão como fez com o STF, diz defensor da mudança A extinção do horário de verão, que veio por meio de um decreto ainda em abril de 2019, foi uma das primeiras medidas tomadas por Bolsonaro em seu governo

O grupo de empresários do setor de turismo que, há quase três meses, lançou o movimento para pedir a volta do horário de verão se surpreendeu com a dimensão que o assunto tomou. Depois de ver crescer o apoio de entidades representantes de restaurantes, shoppings, setor elétrico e até de defesa dos consumidores, o próximo passo é levar o debate para a população, segund...