Economia Bolsonaro pede ao presidente do BB que reduza juros para crédito rural Depois de subirem quase 2% de manhã, as ações ordinárias do Banco do Brasil viraram e bateram as mínimas, com queda de 0,77%, após a fala do presidente

O presidente Jair Bolsonaro pediu nesta segunda-feira, 29, na abertura da Agrishow, em Ribeirão Preto (SP), a redução dos juros do Banco do Brasil para o fomento ao crédito rural. Ele citou que a instituição financeira terá R$ 1 bilhão em recursos para o financiamento do setor e se dirigiu ao presidente do BB, Rubem Novaes. “Apelo, Rubem (Novaes), para seu c...