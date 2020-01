Economia Bolsonaro insiste que redução do preço dos combustíveis depende dos Estados e não do Governo Federal Em sua página no Twitter, o presidente disse que 'quase 1/3 do produto final é ICMS'; mensagem já havia sido postada em seu Facebook; Estados cobram uma solução exclusivamente federal e argumentam que os governadores administram cofres muito apertados

O presidente da República, Jair Bolsonaro, foi às redes sociais para sugerir que uma redução de preço do combustível depende dos Estados, através do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). "Como reduzir o preço dos combustíveis? Quase 1/3 do produto final é ICMS. Boa dia a todos!", escreveu em seu Twitter na manhã desta quinta-feira, 9. A mensa...